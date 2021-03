ITW Pauline Astier : "J'ai l'impression d'être la petite soeur"

LFB

Crédit photo : FIBA

Pour sa première titularisation de la saison en LFB, Pauline Astier (1,76 m, 19 ans) a livré un véritable récital face à Tarbes mercredi dernier. La native de... Tarbes a largement contribué à la victoire de Bourges (83-48), terminant MVP de la rencontre (15 points à 7/8 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d'évaluation en 33 minutes). Dans le choc quatre jours plus tard à Lattes, elle a dévoilé son bon jeu sans ballon pour marquer 8 points à 4/4 aux tirs en 13 minutes. Pour BeBasket, elle est revenue sur cette performance inédite et a évoqué la suite de la saison avec le Tango Bourges Basket.

Bonjour Pauline, vous avez réalisé une performance inédite avec à la clé une première titularisation, le tout face à votre ancien club. Quel a été votre sentiment à l'issue de la rencontre ?

Pauline Astier : "J'étais en avant tout très fière que l'on gagne le match ! A titre personnel, je suis contente d'avoir pu aider mon équipe en cette période compliquée. De plus, nous avions quelques absentes."

Bourges n'a pas perdu le moindre match cette saison (14 victoires consécutives), comment expliquez-vous cet état de forme incroyable ?

"Notre groupe vit très bien. Nous nous entendons toutes très bien et nous commençons à très bien nous connaître. On s'entraîne dur donc forcément ça paie lors des matchs."

Que pouvez-vous nous dire sur votre relation avec les nombreuses autres joueuses internationales de Bourges ?

"J'ai beaucoup de chance de les connaître et de pouvoir évoluer à leurs côtés tous les jours. Elles sont toutes un exemple pour moi. J'ai l'impression d'être leur petite soeur et je sais qu'elles me font confiance. Quand tu as la confiance de tes coéquipières, c'est plus facile sur le terrain."

Parmi les nombreuses joueuses évoluant en LFB, lesquelles vous inspirent ? Quelle joueuse fait office de modèle pour vous ?

"Je ne sais pas si on peut parler de modèle mais j'aime beaucoup Laia Palau, Julie Allemand ou encore Sarah Michel (mais il ne faut pas lui dire (rires)). Elles m'inspirent beaucoup de par leur QI basket et l'impact qu'elles peuvent avoir dans une équipe."

Comment gérez-vous le fait de jouer à huis clos sans l'appui du public du Prado ?

"C'est vrai que c'est très particulier, surtout au Prado car nous avons l'habitude de le voir plein comme un oeuf. On n'y habituera jamais. Mais pour le moment, on a pas le choix mais j'ai hâte de retrouver l'ensemble du public du Prado ainsi que nos supporters."

Enfin, avec le temps de jeu gagné face à Tarbes, obtenu notamment grâce aux vous espérez pouvoir réitirer ce genre de performances ?

"En effet, je l'espère ! En tout cas, à chaque fois que les entraîneurs feront appels à moi, j'essaierai de produire mon meilleur basket et d'apporter le plus possible à mon équipe !"