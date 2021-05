Iva Slonjsak passe de Saint-Amand à Angers, comme Jasmine Bailey

LFB

Crédit photo : FIBA

Iva Slonjsak (1,83 m, 24 ans) rejoint officiellement l'Union Féminine Angers Basket 49 qui évoluait cette saison en LF2 et qui a été promue en Ligue Féminine de Basket grâce à sa première place en saison régulière avec un bilan de 19 victoires et 3 défaites.

Iva Slonjsak arrive en provenance du Saint-Amand Hainaut Basket. Arrivé en novembre 2020, l'internationale croate valait 12,8 points à 41,9% de réussite aux tirs avec 3,8 rebonds, 2,3 passes et 1,3 interception pour une évaluation de 11,3 en 32 minutes de jeu. Elle rejoindra à Angers son ancienne coéquipière, l'Américaine Jasmine Bailey qui a rejoint le club récemment. Iva Slonjsak apportera son scoring à l'équipe en plus de celui de Jasmine Bailey et Oderah Chidom, récentes recrues.