Jazmine Jones actuellement en WNBA, Tarbes fait venir Krisztina Raksányi

LFB

Crédit photo : FIBA

Recrutée par Tarbes durant l'intersaison, Jazmine Jones participe actuellement à la saison de WNBA avec le New York Liberty. Possiblement indisponible jusqu'au mois d'octobre (voire plus en cas d'une éventuelle recrudescence de la pandémie de Covid-19), le TGB a fait le choix d'engager Krisztina Raksányi (28 ans, 1m80) durant cette période d'indisponibilité.

Arrière expérimentée, Krisztina Raksányi évoluait la saison passée au club de l’UNI Győr en Hongrie, où elle a disputé l’Eurocup Women en plus du championnat local. Avec un temps de jeu moyen de 30 minutes par rencontre, celle qui est également capable de se décaler sur le poste 3 tournait à 11.7 points par match. Internationale hongroise, elle a notamment pris part au dernier EuroBasket féminin en 2019, compilant 7,8 points et 2,8 passes décisives en 30 minutes également. À noter qu'elle a été capitaine de sa sélection pendant quelques temps.

En rejoignant la Ligue Féminine de Basket et plus particulièrement le Tarbes Gespe Bigorre, Krisztina Raksányi va devoir remplacer temporairement une joueuse qui monte en puissance outre-Atlantique et qui fait d'ores et déjà saliver les supporters du club.