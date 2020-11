Jazmine Jones quitte déjà Tarbes

Recrue phare du Tarbes Gespé-Bigorre durant l'intersaison, l'ancienne star de l'Université de Louisville Jazmine Jones (1,83 m, 24 ans) quitte déjà le club. Sur ses quatre matchs LFB, elle a manqué d'adresse (9,8 points à 31,8% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds, 1,3 passe décisive et 2,5 balles perdues pour 5,3 d'évaluation en 24 minutes).

"D’un commun accord, le TGB et Jazmine Jones ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec effet immédiat, a annoncé le club. Le club remercie la joueuse pour son professionnalisme et sa gentillesse, et lui souhaite une bonne continuation dans sa carrière. Le staff et les dirigeants du TGB travaillent pour trouver une remplaçante à Jaz afin de préparer au mieux les prochaines échéances."