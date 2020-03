Jean-Pierre Siutat : "Effectivement, il y aura des contents et des mécontents. On assumera"

Samedi, le bureau fédéral de la Fédération française de basketball (FFBB) va se tenir. Il y sera l'occasion de trancher sur la fin de la saison 2019/20, actuellement suspendu à cause du coronavirus. Mais si l'arrêt définitif de la saison ne fait plus grand doute, ce sont les décisions qui sont très attendues. Y aura-t-il des champions ? Des montées ? Des descentes ? Avant ce bureau fédéral, la grande majorité des coachs en tête des poules de Nationale 1 à Nationale 3 ont co-signé un courrier adressé à Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB. Il a été interrogé sur ce point par Ouest-France.

"Très sincèrement, on est en train de combattre une pandémie mondiale. Le reste, ce qu’on fait, c’est du jeu. Dans un jeu, il y a un gagnant, un perdant, mais ce n’est que du jeu, il faut relativiser. Je sais qu’il y a les efforts des uns des autres, il y a des projets, on le sait. Mais on y travaille. J’ai consulté, j’ai ouvert la consultation, je ne fais que ça depuis le début, pour décider. On a créé un document qui fait 140 pages pour regarder au cas par cas, tout ce qui se passe. On ne va pas prendre le truc à la légère, en dix minutes. On sait les enjeux. Je respecte les demandes des uns des autres. Effectivement, il y aura des décisions, effectivement elles seront commentées, effectivement il y aura des contents et des mécontents. On assumera."