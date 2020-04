Jessica Mavambou quitte Aulnoye et rejoint Charnay

Le club de Charnay a décidé de poursuivre sa philosophie de formation de jeunes joueuses en recrutant la jeune internationale française Jessica Mavambou (1,84 m, 20 ans).

Cette jeune ailière-forte a été retenue en Équipe de France U20 et a fait partie de l'effectif de l'Équipe nationale U18 3x3. Jessica Mavambou a déjà connu la LFB sous les couleurs de l'ESBVA lors de la saison 2018/19 avant de rejoindre le club d'Aulnoye, pensionnaire de LF2. Sous les couleurs de l'ASA, elle tournait à 4,5 points à 53% de réussite aux tirs (dont 49% à 2-points), 3,7 rebonds et 0,7 passe décisive pour une évaluation moyenne de 5,1 en 13 minutes de jeu.

Elle remplacera donc le poste de Ludivine Marie qui a quitté le club charnaysien pour rejoindre celui de La Tronche-Meylan, en LF2.

Le club du CBBS a déjà annoncé la prolongation de plusieurs joueuses actuelles, donc Romane Jeanneaux et Promise Amukamara. De même que Matthieu Chauvet sera toujours coach de l'équipe la saison prochaine.

Jessica jouait cette saison à Aulnoye après être passée à Villeneuve d’Ascq et Arras les saisons d’avant. Elle sera notre rotation sur le poste 4, et correspond à notre projet de former des jeunes joueuses qui veulent atteindre le plus haut niveau.

Jessica va nous apporter une dimension athlétique intéressante et une présence au rebond.