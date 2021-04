Joanne Lauvergne deuxième recrue de Charnay

LFB

Après avoir annoncé les prolongations de l'entraîneur Matthieu Chauvet, de la meneuse Coralie Chabrier et l'ailière Prescillia Lezin, la signature de Maïa Hirsch, Charnay a officialisé l'arrivée d'une autre intérieure. Il s'agit Joanne Lauvergne (1,90 m, 25 ans). Après une belle saison en Ligue 2 Féminine à Toulouse (7,5 points et 4,3 rebonds pour 7,6 d'évaluation en 20 minutes), la soeur de Joffrey Lauvergne va s'installer en LFB, elle qui a joué à Bourges en centre de formation puis Le Havre, Angers et Calais.