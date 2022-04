Jodie Cornelie à Angers jusqu'en 2023

LFB

Responsabilisée cette saison à Angers (5,9 points et 6,2 rebonds pour 8,8 d'évaluation en 25 minutes par match), Jodie Cornelie (1,93 m, 29 ans la semaine prochaine) a eu un apport non négligeable dans la bonne saison de son équipe (septième avec 9 victoires et 10 défaites). Si bien que l'UFAB et elle se sont entendues pour poursuivre l'aventure commune, en prolongeant le contrant les liant jusqu'en 2022-2023, a annoncé la joueuse au Courrier de l'Ouest.