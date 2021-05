Johanna Muzet (Rhode Island) revient en France et s'engage avec Charnay

LFB

Crédit photo : Charnay Basket

Johanna Muzet (1,83 m, 23 ans) revient en France et s'engage avec Charnay Basket, qui a fini neuvième du championnat LFB avec un bilan de 8 victoires et 14 défaites. Après être passée par le centre de formation de Lyon, avec qui elle a joué 4 matches en LFB, la jeune ailière s'est engagée aux Etats-Unis dans l'université des Couguars avant de finir son cursus universitaire du côté de Rhode Island en 2020-2021.

Johanna Muzet va donc démarrer sa carrière professionnelle à Charnay Basket en 2021-2022. Internationale en jeunes - et notamment en U20 avec la capitaine du CBBS Prescillia Lezin - et en 3x3, elle tournait la saison dernière à 4,2 points en 20 minutes en NCAA. Charnay continue donc de s'appuyer sur des jeunes joueuses puisque la native de Venissieux rejoint la Canadienne Shay Colley, Kankou Coulibaly, G'mrice Davis, Maïa Hirsch et Joanne Lauvergne mais aussi Coralie Chabrier et Prescillia Lezin, qui ont rempilé, comme le coach Matthieu Chauvet.