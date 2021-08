Jolene Anderson de retour à Villeneuve-d'Ascq

LFB

Onze ans après son dernier match dans le Nord de la France, Jolene Anderson (1,75 m, 35 ans) fait son retour à l'ESBVA, a annoncé le club dans un communiqué. Dans l'attente de l'arrivée au club de Sami Whitcomb (New York Liberty) et de Damiris Dantas (Minnesota Lynx), toutes deux engagées en WNBA en ce moment-même, Villeneuve-d'Ascq a anticipé sur sa préparation en recrutant la shooteuse d'élite. Avec San Martino l'été dernier, elle compilait 17,3 points à 61% à 2-points et 37% à 3-points et 7,1 rebonds.

Sélectionnée à la 23e position de la Draft WNBA 2008, Anderson a disputé 24 matchs dans la ligue américaine avant de s'expatrier en Europe. Elle avait rejoint à l'ESBVA en 2008 restant au total deux saisons avant de rejoindre la Turquie, la Pologne puis de poser ses bagages en Italie, avec Famila Schio. Après cinq saisons au club, 4 titres de championne d'Italie, 4 Supercoupes et 3 coupes d'Italie, la poste 2-3 américaine continuait dans le pays de la botte mais cette fois-ci à Venise et à San Martino di Lupari. Un retour au bercail pour cette saison 2021/22, pour celle qui a lancé son épopée européenne avec cette même équipe de Villeneuve-d'Ascq.