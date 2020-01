Jordan Moore arrêtée jusqu'à fin février, Charnay cherche un renfort

LFB

Le club de Charnay a annoncé s'être mis à la recherche d'un poste 5 afin de remplacer Jordan Moore (1,91 m, 23 ans) jusqu'à fin février. L'Américaine souffre du genou, elle qui restait sur ses deux meilleurs matchs en LFB (22 points et 14 rebonds pour 26 d'évaluation en 35 minutes contre Villeneuve d'Ascq puis 24 points et 6 rebonds pour 25 d'évaluation en 38 minutes contre Nantes-Rezé). Après neuf journées, la Texane tourne à 13,7 points à 56% de réussite aux tirs et 6 rebonds pour 14,3 d'évaluation en LFB.

Avec 2 victoires en 11 rencontres, le promu Charnay occupe l'avant-dernière place du championnat.