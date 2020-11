Joueuse phare de l'EuroLeague, Yvonne Turner rejoint les Flammes Carolo

LFB

Crédit photo : FIBA

A la recherche d'une combo-guard (arrière/meneuse) pour remplacer Kim Mestdagh, les Flammes Carolo ont annoncé la signature d'Yvonne Turner (1,78 m, 33 ans) jusqu'en juin 2022. Professionnelle depuis 2010 après un gros cursus NCAA à Nebraska, elle a progressé d'année en année jusqu'à rejoindre le club phare du basketball hongrois. Avec Sopron, elle a atteint par deux fois le Final Four et tournait à 16 points de moyenne en 50 matchs d'EuroLeague. En quart de finale de cette compétition en 2019, elle avait notamment contribué à l'élimination de Bourges. Outre cette riche carrière européenne, elle a intégré la WNBA en 2017 et a réalisé trois campagnes consistantes avec Phoenix (aux côtés de Diana Taurasi donc).

Si une telle joueuse, avec un passeport bosman qui plus est (elle est devenue Hongroise), était disponible actuellement sur le marché, c'est qu'elle revient d'un long arrêt. Elle a en effet été victime d'une rupture des ligaments croisés. "On espère qu'elle arrivera avec de bonnes aptitudes physiques et c'est ce qui semble être le cas", a commenté son futur entraîneur Romuald Yernaux, qui revient sur les qualités que va apporter la native d'Omaha (Nebraska) :



"Yvonne peut alterner sur les postes 2 et 1. Elle est à l'aise balle en main. C'est une joueuse "Clutch", en mesure de prendre ses tirs sur les fins de possessions dans les moments importants des matchs. Je pense que cela va nous faire du bien. C'est une joueuse qui a une maturité dans son basket et sa personnalité et qui dispose d'une solide expérience européenne. Clairement on a pu faire ce transfert car elle revient de blessure, sinon probablement que nous n'aurions pas pu nous aligner. Je suis donc très satisfait que nous ayons pu conclure ce recrutement."

Toutefois, Romuald Yernaux admet qu'Yvonne Turner ne peut remplacer toutes les qualités de Kim Mestdagh. Une autre arrivée est envisagée.

"Il est vrai que l'on perd le côté purement shooteuse que pouvait avoir Kim, d'où la question de savoir si une seule joueuse va pouvoir rééquilibrer l'ensemble. Yvonne va nous amener des choses d'un niveau bien supérieur à mon avis, mais il y aura aussi des éléments que l'on ne retrouvera pas. Comme la finition que pouvait apporter Kim offensivement. Yvonne va créer pour les autres et pour elle-même. D'où la nécessité d'avoir des joueuses qui concrétisent autour. Le but premier n'est pas d'avoir d'autres changements mais je reste vigilant sur notre capacité à continuer d'être performant dans un certain équilibre."

Après quatre victoires pour entamer la saison, les Flammes Carolo ont perdu leur premier match en LFB mercredi soir à Bourges.