Julie Allemand à l'ASVEL jusqu'en 2025, Marine Fauthoux prolongée mais prêtée

Comme annoncé, Julie Allemand (1,73 m, 24 ans) va effectuer son retour à l'ASVEL Féminin. Meneuse de l'équipe de Valéry Demory entre 2017 et 2020, l'internationale belge est partie à Lattes-Montpellier pour cet exercice 2020-2021 (12,9 points à 46,6% de réussite aux tirs, 5 rebonds et 7,8 passes décisives pour 20 d'évaluation de moyenne). Finalement, elle effectuera son retour à Lyon à partir de la saison prochaine et y restera jusqu'en 2025. Dès ce lundi 25 janvier, le club rhodanien a officialisé la nouvelle. Le président du club Tony Parker - qui l'a qualifie par ailleurs de "meilleure meneuse d'Europe" - revient sur son départ en 2020, qui l'avait touché.

"L’année dernière, conserver Julie dans l’effectif était vraiment l’une de nos priorités. On n’a jamais voulu se séparer d’elle. Et elle était déçue aussi de quitter le club. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé d’accord avec son agent. Cela fait partie du business. Depuis que je suis Président, donc depuis 2014, c’est la première fois où j’étais vraiment triste de perdre une joueuse. Parce qu’avec Julie, on avait vraiment développé une relation particulière, surtout parce qu’elle est meneuse de jeu et qu’elle était arrivée au club toute jeune… On avait construit quelque chose de spécial. Je l’ai accueillie plusieurs fois à San Antonio, elle était présente pour mon retrait de maillot, etc. On est proche, donc cela m’avait touché de ne pas trouver d’accord. Malgré cela, on a gardé contact et on continuait à échanger."

Elle partagera de nouveau la mène avec Ingrid Tanqueray puisque Marine Fauthoux (1,74 m, 20 ans) va être prêtée pour deux saisons, même si elle a d'ores et déjà prolongé jusqu'en 2025, elle qui était sous contrat jusqu'en 2022 jusqu'ici.

"On pense vraiment que Marine Fauthoux est la meneuse du futur, on croit en elle. Mais c’est difficile à son âge de progresser dans un club tel que le nôtre, qui grandit très vite. On en a parlé avec Marine, elle doit progresser encore. Elle le sait, nous sommes sur la même longueur d’onde. Marine sera toujours une joueuse de l'ASVEL Féminin. On a fait le choix d’une extension de contrat en la signant pour trois saisons supplémentaires (Marine avait signé pour deux saisons l’année dernière), et elle sera prêtée pendant deux ans, à partir de la saison prochaine. Marine reviendra ensuite à Lyon pour, je l’espère, faire une longue carrière avec nous. Autour de ce prêt, nous allons mettre en place un vrai suivi. Elle viendra parfois travailler avec moi à San Antonio, elle aura un préparateur physique pour progresser physiquement. On croit en Marine Fauthoux, de la même manière que l’on a cru en Julie Allemand. Ingrid (Tanqueray) sera aussi présente au poste 1. Notre souhait est toujours qu’elle termine sa carrière avec nous. Je serai toujours fidèle à Ingrid, parce que ce sont nos valeurs. Elle et Pao ont été les premières à signer ici, a accordé leur confiance au projet, à moi."

L'ASVEL, quart de finaliste de l'EuroLeague, reste fidèle à un noyau dur de joueuses et continue d'aligner les contrats longue durée.