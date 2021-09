Julie Barennes prolonge à Basket Landes jusqu'en 2025

Coach principale de Basket Landes depuis 2019, Julie Barennes (35 ans) a été élue meilleure entraîneure de la saison 2019-2020 de l'EuroCup dès sa première saison avant d'être championne de France 2021 pour sa deuxième saison. C'est tout naturellement que le club a décidé de prolonger la native d'Agen jusqu'en 2025, alors qu'elle était déjà sous contrat jusqu'en juin 2022.

« On a fait le choix, qui était une évidence, de proposer une prolongation de trois ans à Julie qu’elle est accepté et c’est une excellente chose, a expliqué la présidente Marie-Laure Lafargue. Ça démontre l’intérêt que l’on porte au profil de Julie qui est à la fois bien sûr une excellente coach mais surtout l’un des leaders de l’identité du club et de sa capacité à le porter, à le partager au service des individualité mais aussi du collectif. Cet esprit là de Basket Landes, ça en est la meilleure garante du club aujourd’hui, dans la transmission du projet du club, du territoire et le terrain donc c’était une évidence pour nous, ça n’a pas suscité beaucoup de discussion et on est très heureux de pouvoir la prolonger. On sait aussi que l’on n’est pas les seuls à avoir repéré ses qualités et il était important pour nous de lui montrer qu’on était là et qu’on comptait sur elle. Tout ça s’est passé en famille, de manière très simple et très projeté. Une vrai chance d’avoir Julie Barennes jusqu’en 2025 ! »