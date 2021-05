Julie Wojta rejoint Tarbes Gespé Bigorre

LFB

Crédit photo : FIBA

Julie Wojta (1,83 m, 32 ans) rejoint officiellement le Tarbes Gespe Bigorre (LFB) pour la saison 2021-2022. Après avoir réalisé un cursus universitaire à la fac de Wisconsin basée à Green Bay entre 2008 et 2012, la poste 3/4 a été draftée en 18e position par Minnesota Lynx. Par ailleurs, Wojta a été la première joueuse de l'histoire de son université à avoir été draftée en WNBA. Une juste récompense après avoir été élue en 2012 joueuse et défenseure de l'année dans sa conférence, Horizon League.

Mais elle n'a quasiment pas joué en WNBA, se faisant à chaque fois couper au moment des training camp. En tout, elle aura disputé 4 matches dans la ligue américaine, 1 avec Minnesota et 3 avec San Antonio Silver Stars. Wojta a cependant joué en Belgique (2 saisons), en Italie (6 saisons) et en Espagne (1 saison). En 2020-2021, avec le club italien de Campobasso, elle valait 12,4 points et 6,5 rebonds.

Son arrivée suit celles de Clémentine Samson, Oumou Diarisso et Yohana Ewodo. Le TGB Basket a aussi conservé Serena Kessler, Marie Pardon, Louice Halvarsson et Ana Tadic.

« Julie Wojta nous arrive d’Italie après avoir évolué du côté de Gernika, club avec lequel elle avait été désignée meilleure ailière du championnat espagnol. C’est une joueuse qui peut évoluer sur les postes 3 et 4. Elle apportera son expérience, son agressivité et sa force physique. Ce sera un des fers de lance de notre équipe et sans nul doute, une des révélations de notre championnat », a réagi François Gomez, sur le site Internet du club.