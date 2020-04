K.B. Sharp et Regan Magarity vers Tarbes

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Les prometteuses et déjà impactantes Tima Pouye et Marine Fauthoux parties chez les Flammes Carolo et l'ASVEL, Tarbes reconstruit son effectif pour la saison 2020/21. Deux joueuses devraient arriver de Villeneuve d'Ascq : la vétérante meneuse franco-américaine K.B Sharp (1,75 m, 38 ans) et l'intérieure suédoise (un pays que François Gomez, le coach, connaît bien pour en avoir été le sélectionneur) Regan Magarity (1,91 m, 26 ans).

Par ailleurs, plusieurs joueuses restent : la meneuse Marie Pardon (1,78 m, 19 ans, 3,3 d'évaluation de moyenne), l'intérieure Ana Tadic (1,93 m, 21 ans, 4,6 d'évaluation) et l'ailière Margaux Galliou-Loko (1,82 m, 27 ans, 8,4 d'évaluation). Plusieurs éléments du contingent étranger devraient prolonger également.