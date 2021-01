Kaleena Mosqueda-Lewis va terminer la saison 2020-2021 à Nantes-Rezé

Arrivée début janvier pour renforcer le club en janvier durant l'absence de la Canadienne Sam Hill, la poste 3/4 étasunienne Kaleena Mosqueda-Lewis (1,80 m, 27 ans) va finalement terminer la saison 2020-2021 chez les Déferlantes. Le Nantes-Rezé Basket vient en effet d'officialiser sa prolongation.

En panne d'adresse pour le moment

L'ancienne shooteuse des Flammes Carolo a joué trois matches jusqu'ici pour l'équipe d'Aurélie Bonnan, tournant à 9,7 points à 41,9% de réussite aux tirs (dont 1/9 à 3-points seulement), 3,7 rebonds et 1 passe décisive pour 7,7 d'évaluation en 28 minutes. Après avoir fait venir Romana Hejdova, le NRB tente de se renforcer pour éviter une relégation en LF2.

"Kaleena est un vrai leader qui est appréciée de toutes et tous, a commenté Aurélie Bonnan. Elle apporte de la densité dont on a besoin sur plusieurs postes. On espère qu'elle montera en puissance."