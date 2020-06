Katie Lou Samuelson rejoint Salamanque où elle va jouer avec... sa soeur Karlie

LFB

Crédit photo : FIBA

Passée par Charlevilles-Mézières la saison dernière, Katie Lou Samuelson (1,91m, 23 ans) va poursuivre sa carrière en Espagne. Le club de Salamanque a officialisé l'arrivée de l'ailière forte, quelques jours après avoir prolongé sa soeur, Karlie Samuelson (1,83m, 25 ans).

L'hstoire est belle et le fait est suffisament rare pour être souligné : les soeurs Samuelson vont passer la saison 2020/21 sous les mêmes couleurs. La plus jeune, Katie Lou, débarque auréolée de belles promesses d'avenir en provenance de Charleville-Mézières, où elle a débuté la saison 2019/20. Son année a rapidement pris fin à cause d'une blessure au genou. Ailière-forte considérée comme un véritable joyau du basket nord-américain, elle a déjà porté les couleurs de son pays : les États-Unis.

OFICIAL



También se viene a SALAMANCA @33katielou (KATIE LOU SAMUELSON), el presente y futuro de la Selección USA, jugará en @CBAvenida



https://t.co/iqARYLLcLt pic.twitter.com/0zHPk95B5C — Perfumerías Avenida (@CBAvenida) June 12, 2020

Elle va ainsi rejoindre sa grande soeur, Katie, qui a quant à elle rempilé pour une saison supplémentaire dans la péninsule ibérique. Évoluant davantage sur la ligne arrière que dans l'aile, elle est réputée pour ses compétences de shooteuse. Malgré ses origines américaines, elle est internationale britannique.

Fait d'autant plus rare que ces deux mêmes soeurs devraient d'ores et déjà jouer sous le même maillot en WNBA, si saison 2020 il y a. La franchise de Dallas Wings a échangé l'une de ses joueuses, Azura Stevens, avec Katie Lou Samuelson, réunissant ainsi les soeurs Samuelson.