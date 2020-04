Kendra Chery explique son choix de rejoindre Basket Landes

LFB

Crédit photo : Théo Quintard

Après avoir officialisé son arrivée à Basket Landes ce lundi 20 avril, Kendra Chery (1,88 m, 18 ans) avait a expliqué à Ouest-France pourquoi elle a opté pour une signature sur place plutôt que de prolonger à La Roche Vendée, où elle a passé la saison 2019/20.

« Les deux projets étaient intéressants, mais Basket Landes m'a notamment proposé un projet scolaire en parallèle, ça m'a plu. Je trouve ça important de reprendre les études. A la rentrée, je vais donc suivre un diplôme universitaire nutrition. Côté basket, je suis motivée à l'idée d'être entraînée par une ancienne joueuse (Julie Barennes), qui jouait aux postes 3 et 4, comme moi. Elle va pouvoir me distiller des conseils. Lorsqu'elle jouait, elle avait une très bonne vision du jeu, c'est un domaine où je dois travailler, alors... »

La prolongation de l’ex-meneuse de jeu de l’équipe de, France Céline Dumerc, n’y est pas pour rien non plus. « Je pense qu'évoluer avec elle va être un plus pour ma carrière. Mon objectif, c'est d'accéder à l'équipe de France. Elle la connaît bien... »

Malgré la concurrence qu’elle pourra rencontrer avec la signature de Valériane Vukosavljević, la joueuse née en 2001 ne compte pas faire figuration : « Le temps de jeu n'est jamais acquis à l'avance, il se gagne sur le terrain. Vous évoquez Valériane Ayayi, je réponds que je peux jouer à l'aile et à l'intérieur... Je suis certaine que je peux apporter des choses à cette équipe. Et si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. »

Une détermination qui en dit long sur l'ambition de la jeune joueuse, qui viendra ajouter ses qualités à la belle équipe formée par Basket Landes.