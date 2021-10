L'ASVEL corrige Basket Landes, Bourges enchaîne à Villeneuve d'Ascq

LFB

Invaincu jusqu'ici, Basket Landes est tombé de haut ce samedi à Mont-de-Marsan. Les championnes de France en titre se sont inclinées de 40 points (45-85) contre l'ASVEL Féminin ce samedi. Les visiteuses ont dominé de bout en bout, Pierre Vincent se payant même le luxe de responsabiliser les U17 Juste Jocyte (6 points à 2/4 et 2 passes décisives en 15 minutes) et Dominique Malonga (7 points à 3/4 et 3 rebonds pour 9 d'évaluation en 6 minutes).

Quel récital des Lionnes ce soir ! Elles signent une nouvelle victoire en @basketlfb, en s'imposant avec la manière face à @BasketLandes#ASVElles pic.twitter.com/m1lBmHje0c — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) October 23, 2021

Au classement, Basket Landes (3 victoires, 1 défaite) est rejoint par La Roche Vendée, les Flammes Carolo et Angers. Ces trois équipes l'ont emporté à domicile, contre Charnay, Saint-Amand et Lattes-Montpellier. Jasmine Bailey (24 points, 30 d'évaluation) a fait très mal au BLMA qui a craqué physiquement lors de l'ultime période. Les Gazelles ont perdu trois matches de suite en championnat.

Autrement, Bourges a équilibré son bilan en s'imposant à Villeneuve d'Ascq (73-78) grâce à l'axe Alix Duchet (18 points et 7 passes décisives) - Iliana Rupert (21 points à 9/10). Les Berruyères se retrouvent à 2 victoires 2 défaites, comme Landerneau qui s'en est tiré de peu face à Tarbes (68-65).

Les Tango enchaînent avec une belle victoire à Villeneuve ! #FiertéTango pic.twitter.com/n5oukMnOyz — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) October 23, 2021

Les résultats de la quatrième journée de LFB :