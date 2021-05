L'ASVEL déroule, Lattes-Montpellier et Basket Landes bien partis

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Outre la victoire par forfait (20-0) de Bourges contre Tarbes, les trois matches aller des quarts de finale des playoffs de Ligue Féminine de Basket (LFB) se sont déroulés ce mardi soir. Sans surprise face à une équipe des Flammes Carolo limitée à cinq joueuses professionnelles (dont zéro intérieure), l'ASVEL Féminin s'est fait plaisir. Mais face à une formation très mobile et décomplexée, les joueuses de Valéry Demory étaient menées 56 à 49 à la mi-temps, à cause notamment de Sasa Cado (21 points) et Jaime Nared (30 points). Par la suite, les Lyonnaises ont accéléré pour mener de 19 points (70-89) à la fin du troisième quart-temps et s'imposer 122 à 91 (statistiques à consulter ici).

Les deux autres matches ont été plus serrés. Pourtant, Basket Landes menait largement à la fin du premier quart-temps (15-31) sur le parquet de La Roche Vendée. Derrière, les locales, portées par Ornella Bankolé (23 points et 10 rebonds), sont revenues. Au point d'égaliser à 73 partout à 7 minutes de la fin, mais pas de passer devant. Samedi à Mont-de-Marsan, elles devront remonter le déficit de 3 points (82-85, statistiques à consulter ici) face à Valériane Vukosavljevic (22 points) et Aby Gaye (16 points).

De son côté, Lattes-Montpellier a pris 6 points d'avance en s'imposant 83 à 77 (statistiques à consulter ici) à Villeneuve d'Ascq malgré l'absence du duo Myisha Hines-Allen et Napheesa Collier pour protocole COVID-19 (elles ont du faire un aller-retour aux Etats-Unis pour participer à des échéances avec leur franchise WNBA). Sans elles, les Gazelles ont tout de même réussi à mener une large partie du match, avec notamment une grande Julie Allemand (18 points à 6/8 aux tirs, 6 rebonds et 10 passes décisives pour 30 d'évaluation), sans parvenir à faire céder les locales jusqu'au milieu du dernier quart-temps (64-75). Le BLMA tentera de valider sa place au Final Four samedi à domicile.