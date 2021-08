L'ASVEL dévoile un maillot porté par ses équipes mais aussi l'OL

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : ASVEL Féminin

Ce dimanche 29 août, l'ASVEL et l'Olympique lyonnais ont révélé un maillot commun pour la saison 2021-2022. Ce maillot sera porté par l'ASVEL et l'ASVEL féminin à l'extérieur tandis que l'OL masculin et féminin l'utiliseront en tant que troisième maillot. Le voici :