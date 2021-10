L'ASVEL et Lattes-Montpelliers battus, Angers enchaîne

LFB

Crédit photo : ASVEL

C'était soir de surprises et soir de première, ce samedi en Ligue Féminine de Basket (LFB). De surprises d'abord, puisque Lattes-Montpellier, récent vainqueur du match des champions, s'est lourdement incliné à Villeneuve d'Ascq (80-48) où Caroline Hériaud a brillé (15 points à 6/8 aux tirs et 6 passes pour 21 d'évaluation). Un peu plus tard dans la soirée, Evelyn Akhator (19 points à 7/9 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes pour 27 d'évaluation) et les Flammes Carolo ont fait sensation contre l'ASVEL (95-69).



C’est pour ces moments exceptionnels que la #PassionFlammes s’anime

Une Arena pleine, un match extraordinaire, une soirée magique pic.twitter.com/bdHedLCrWb — Flammes Carolo (@FlammesCarolo) October 9, 2021

L'UFAB en prolongation contre le Hainaut

C'était également soir de première pour l'UFAB qui a réussi sa première à Jean-Bouin contre Tarbes. Portées par la Croate Iva Slonjsak (20 points à 8/13 aux tirs et 6 rebonds pour 23 d'évaluation), les protégées de David Gautier se sont imposées pour leur première à Jean-Bouin, après prolongation. Enfin, le Tango Bourges Basket a assuré à Landerneau (78-53) alors que La Roche Vendée BC a régalé contre Saint-Amand (90-65).

En attendant la rencontre entre Basket Landes et Charnay ce dimanche (15 h 30), Villeneuve d'Ascq, Angers et La Roche-sur-Yon occupent la tête du championnat.

Les résultats de la soirée du samedi 9 octobre 2021 en LFB :