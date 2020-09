L'ASVEL facile face à un BLMA trop diminué

LFB

Après avoir du annuler son match de préparation contre Basket Landes, faute d'un nombre suffisant de joueuses disponibles en état, Lattes-Montpellier a aligné une courte équipe face à l'ASVEL Féminin ce mercredi soir en match de préparation. Pas de quoi rivaliser avec la troupe de Valérie Demory, bien qu'elle était aussi privée de plusieurs joueuses (Sara Chevaugeon, Marine Fauthoux et Nayo Raincock-Ekunwe) au point d'être menées de 18 points à la mi-temps (49-31) et de finir à -20 (97-77).

Héléna Ciak (24 points et 8 rebonds) et Aleksandra Crvendakić (15 points et 6 rebonds) ont notamment dominé les débats. Du côté des Gazelles, notons les 14 points de la jeune India Farçy, deuxième meilleure marqueuse de l'équipe héraultaise derrière Alena Hanusova (19).