L'ASVEL Féminin et Basket Landes battus par La Roche Vendée et Saint-Amand

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Bourges (14 victoires, 2 défaites) fait l'écart en tête du championnat. Les Tango ont battu Angers à l'usure avec encore de bonnes Laëtitia Guapo (15 points et 10 rebonds) et Iliana Rupert (18 points). Derrière, l'ASVEL Féminin (11 victoires, 5 défaites) et Basket Landes (10 victoires, 6 défaites) se sont inclinés. Sans doute fatigués après leur quarts de finale d'EuroCup, les Rhodaniennes et les Landaises ont respectivement perdu face à La Roche Vendée et Saint-Amand. L'équipe de Pierre Vincent n'a pas pu arrêter Kaleena Lewis (18 points), Katherine Plouffe (14 points et 10 rebonds) & co alors que Basket Landes, pourtant porté par Marine Fauthoux (23 points), s'est fait distancer dans le money-time par la jeune Laura Evrard (17 ans), auteure de 6 points.

Les Flammes Carolo se retrouvent deuxièmes de LFB avec 12 victoires et 4 défaites. Les Ardennaises s'en sont tirées à Charnay samedi soir pendant que Villeneuve d'Ascq, cinquième du classement (10 victoires, 6 défaites), l'emportait à Tarbes.

Enfin, en bas de tableau, Lattes-Montpellier (6 victoires, 10 défaites) est parvenu à décrocher Landerneau (4 victoires, 13 défaites) en fin de rencontre avec 20 points de Migna Touré.

Les résultats de la 17e journée de LFB :