L'ASVEL Féminin facile à Nantes-Rezé, Basket Landes sérieux contre Landerneau

LFB

Crédit photo : Basket Landes

La Ligué Féminine de Basket (LFB) bat de nouveau son plein et la 15e journée a démarré mardi soir. Après s'être fait peur à Saint-Amand, l'ASVEL Féminin n'a pas commis la même erreur sur le parquet de Nantes-Rezé. L'équipe de Valéry Demory a fait la course en tête pour finalement s'imposer de 38 points (49-87). Les Lyonnaises avaient récupéré Marine Johannès (17 points à 7/9 aux tirs et 6 passes décisives pour 21 d'évaluation en 24 minutes) mais pas encore Héléna Ciak (mollet).

Dans l'autre rencontre de la saison, Basket Landes s'est également imposé avec autorité (75-59) face à Landerneau (7 victoires, 6 défaites). Les joueuses de Julie Barennes ont fait l'écart petit à petit en s'appuyant notamment sur leur poste 5 Aby Gaye (16 points).

L'ASVEL Féminin (9 victoires, 3 défaites) reste derrière Basket Landes (12 victoires, 2 défaites). La rencontre de vendredi soir sera décisive pour la quête de la deuxième place.