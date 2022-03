L'ASVEL Féminin fait venir Kayla Alexander suite à la blessure d'Héléna Ciak

LFB

Crédit photo : FIBA

Dans les cartons depuis plusieurs jours, la signature de l'internationale canadienne Kayla Alexander (1,93 m, 31 ans) a été officialisée ce mercredi par l'ASVEL Féminin. L'ancienne joueuse de Bourges s'est engagée suite à la blessure d'Héléna Ciak, victime d'une fracture de fatigue au niveau du pied. La native de Milton (Ontario) arrive du championnat russe, où elle cartonnait (19,1 points, 13,8 rebonds et 2,4 passes décisives pour 28,7 d’évaluation) avec la formation du Dynamo Novosibirsk Region. Mais le conflit armé avec l'Ukraine l'a amenée à quitter le pays. Une aubaine pour l'ASVEL qui cherchait une joueuse d'impact rapidement, puisqu'elle sera alignée dès ce jeudi dans le match aller du quart de finale de l'EuroCup contre les Turques de Mersin.

Depuis son départ de Bourges - où elle jouait avec Paoline Salagnac, Ingrid Tanqueray, Marine Johannes, Sara Chevaugeon ou encore Alexia Chartereau - en 2017, elle a joué en Corée du Sud, Australie et Pologne, et bien sûr en WNBA : Indiana (2018), Chicago (2019) et Minnesota (2020).