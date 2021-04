L'ASVEL Féminin prépare bien ses playoffs en battant les Flammes Carolo

LFB

Peu importe l'issue du match, le résultat des Lyonnaises n'aurait pas eu d'impact sur leur position au classement LFB. Leur deuxième place du championnat verrouillée, les joueuses de l'ASVEL se sont tout de même imposées face à ces Flammes Carolo de Charleville-Mézières, emmenées par Mame-Marie Sy-Diop, sur le score de 66-58. C'est une septième victoire de rang pour les joueuses de l'ASVEL. C'est la troisième défaite de suite pour les Flammes Carolo qui, sur ces trois derniers matches se sont toujours inclinées de très peu, contre Charnay (77-79) et Lattes-Montpellier (77-82). Lattes-Montpellier qui sera l'adversaire des Carolo-macériennes ce samedi à Bercy, en finale de Coupe de France.

Un début de match à sens unique

L'ASVEL a entamé le match avec un 24-7 dans le premier quart-temps. Une première période à sens unique, Alexandra Crvendakic, Ingrid Tanqueray (2 points et 5 passes) et Angelina Robinson (6 points et 2 rebonds) ayant déroulé leur basket pour permettre à leur équipe de créer cet écart dès le début de la rencontre. Les Flammes Carolo se sont montrées très maladroites dans ce premier quart-temps (4 pertes de balle et surtout un 4/14 aux tirs).

La réaction des Carolos

Si elles se sont remises dans la rencontre ensuite, les Flammes Carolos accusaient un retard de 14 points (40-26) à la mi-temps. L'intérieure canadienne Nayo Raincock-Ekunwe contribuait à l'avance de ses coéquipières avec 11 points à 4/4 aux tirs. Mais les Ardennaises se sont réveillées au retour des vestiaires pour recoller à -1 (41-42) après avoir infligé un 15-2 aux Lyonnaises dans le début du troisième quart-temps. Elles sont même revenues à égalité à 30 secondes de la fin de la période grâce à Tima Pouye sur un 3-points en transition. Dans un véritable effort et grâce à leur défense, Charleville-Mézières est repassé devant à 9 minutes 30 du terme de la rencontre grâce à Amel Bouderra (7 points, 4 passes), la capitaine trouvant encore Tima Pouye (12 points) dans le corner à 3-points. Une réaction tout d'abord défensive, les Lyonnaises ayant 15 balles dans le match et shooté à 39 % de réussite aux tirs.

Lyon gère sa fin de match

Grâce à un super travail d'Alexandra Crvendakic (12 points) qui a inscrit 6 points en moins de 2 minutes et de Marine Fauthoux (8 points) qui a provoqué des fautes, les joueuses de Valéry Demory ont refait la différence pour valider cette victoire sur leur parquet. Encore une fois, Nayo Raincock-Ekunwe a été efficace aux côté d'Héléna Ciak (9 points) avec 13 points à 5/6 aux tirs accompagnés de 8 rebonds pour 22 d'évaluation en 26 minutes.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques

Un avant-goût des quarts de finale de playoffs

Ce match était un présage de ce que pourront montrer ces deux équipes en mai, lors des playoffs LFB car elles s'affronteront en quart de finale. En effet, avec cette défaite, Charleville-Mézières (9 victoires, 12 défaites) ne plus espérer finir à la cinquième ou sixième position du classement LFB puisqu'elles se retrouveront au mieux avec 10 victoires, soit le même bilan que La Roche Vendée (10 victoires, 12 défaites) sur qui elles n'ont pas le point-average. Elles finiront en revanche devant Tarbes (9 victoires, 13 défaites) sur qui elles ont le point-average.