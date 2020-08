L'ASVEL Féminin remporte son premier match de préparation

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Ce dimanche à Mado Bonnet, les championnes de France 2019 de l'ASVEL Féminin ont joué leur premier match de préparation pour la saison 2020/21 face à leurs voisines de Charnay (LFB). La partie a été accrochée mais l'équipe de Valéry Demory s'est imposée 66 à 60 grâce à un dernier quart-temps maîtrisé (23 à 9).

MJ décisive

L'adresse de Marine Johannès (18 points, 4 rebonds et 6 passes décisives), auteure de 10 points dans cet ultime quart-temps, a permis aux locales de se détacher. Autrement, le duo intérieur Helena Ciak (8 points, 9 rebonds et 5 contres) - Nayo Raincock (10 points, 7 rebonds et 2 contres) a performé (33 d'évaluation cumulé).

Le club propose un retour en vidéo sur cette première rencontre amicale :