L'ASVEL Féminin s'impose d'un point contre Bourges

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Après avoir perdu contre Basket Landes le 3 avril, Bourges (privé de Sarah Michel et Elodie Godin) a signé sa deuxième défaite de la saison régulière de Ligue Féminine de Basket (LFB) ce mardi. Pourtant, les Berruyères menaient 75-74 à 5,7 secondes de la fin avec la remise en jeu à suivre. Mais Ingrid Tanqueray a intercepté la passe pour se projeter en contre-attaque. Alix Duchet a finalement fait faute et "Petit lutin", la joueuse du match (24 points à 10/12 aux tirs, 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 29 minutes), a inscrit les deux lancers francs de la gagne.

Une victoire 76-75 alors que l'ASVEL Féminin a pris le dessus dans le deuxième quart-temps mais que Bourges a réalisé une belle fin de rencontre pour passer devant dans le money time. Cette défaite pour Bourges n'a aucune conséquence sportive, les Tango ayant déjà assuré la première place (20 victoires, 2 défaites). Il n'empêche qu'avec deux défaites en l'espace de 10 jours, et ce après la demi-finale de Coupe de France perdue contre le BLMA, Bourges n'a pas terminé au mieux la saison régulière. La longue période sans match avant les playoffs va peut-être leur permettre de réintégrer leurs blessées de remettre la machine à l'endroit. De son côté, l'ASVEL (16 victoires, 5 défaites) a assuré la deuxième place de LFB avant son dernier match mercredi prochain contre Charleville-Mézières.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre