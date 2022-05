L'ASVEL Féminin valide sa place en finale, Basket Landes reste en vie

LFB

Crédit photo : LDLC ASVEL Féminin

On connaît l'un des deux finalistes des playoffs de la Ligue Féminine de Basket. L'ASVEL Féminin a sorti Villeneuve d'Ascq en demi-finales. Les joueuses de Pierre Vincent ont battu l'ESBVA-LM en deux manches. Malmenés à domicile, le Lyonnaises ont pris le dessus dans le troisième quart-temps pour filer vers la victoire 83 à 76. Kayla Alexander (14 points et 11 rebonds), Marine Johannes (13 points) et Aleksandra Crvendakic (24 points) ont livré un match abouti pour la dernière de Johanne Gomis.

L'ASVEL avait presque commencé à préparer la finale contre Bourges, qui menait 68 à 62 à un peu plus de 2 minutes de la fin. Mais Valériane Vukosavljevic a ramené les siennes à -3 sur un panier à 3-points et les Tango n'ont plus trouvé la cible. A tel point que Sarah Michel, seule au monde pour envoyer son équipe en finale, s'est manquée, alors que Marine Fauthoux (26 points) venait de donner l'avantage aux siennes sur la ligne des lancers francs. Après avoir réalisé une cérémonie - comme pour clôturer une saison qui pourrait pourtant encore se prolonger en finale -, les joueuses de Julie Barennes vont aller tenter de réaliser une belle performance au Prado pour prolonger le plaisir.