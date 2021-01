L'ASVEL l'emporte chez Basket Landes, Villeneuve d'Ascq stoppe Lattes-Montpellier

LFB

Quatre matches de Ligue Féminine de Basket se sont joués ce samedi soir, juste avant la trêve internationale. Lors d'une rencontre en retard de la 5e journée, l'ASVEL est allée gagner à Basket Landes 75 à 63. Grâce à Héléna Ciak (20 points à 5/10 aux tirs, 4 rebonds et 7 fautes provoquées pour 28 minutes), les visiteuses ont dominé à l'intérieur et notamment au rebond (46 prises à 28). Elles n'ont également rien gâché sur la ligne des lancers francs (20/20) pour assurer un succès qui leur permet de se rapprocher (7 victoires et 3 défaites) de la deuxième place de Basket Landes (9 victoires et 2 défaites).

Dans un autre match de la 5e journée de LFB, La Roche Vendée s'est amusée à Charnay (87-108) dans un match très offensif. L'intérieure étasunienne Tiffany Clarke (35 points) a d'ailleurs réalisé le deuxième meilleur total à l'évaluation (45) de l'histoire du championnat.

#LFBStats Ce soir contre le @cbbs_basket, Tiffany Clarke (@larochevendee) a affolé les compteurs avec 3 points (record de la saison) pour une évaluation de (2è meilleure performance de l'histoire de la LFB)

Claire Porcher/Infinity Nine Media pic.twitter.com/cOR5FHsnnT — LFB (@basketlfb) January 30, 2021

Pour la 11e journée de LFB, Villeneuve d'Ascq a signé une première mi-temps ratée contre Lattes-Montpellier (39-53), comptant jusqu'à 21 points de retard, avant d'inverser la tendance. Les Nordistes sont revenues petit à petit avant de déborder le BLMA dans le money time grâce à plusieurs actions décisives de la meneuse d'expérience Sandra Ygueravide qui a finalement marqué le panier de la victoire. En l'absence de Julie Allemand, le duo intérieur des Gazelles Hines-Allen (27 points et 14 rebonds) - Parker (28 points) n'aura pas suffit pour permettre aux Héraultaises de signer une troisième victoire de suite.

Enfin, Tarbes a signé une victoire après prolongation très importante dans la course au maintien, à Landerneau (72-79). Face à une équipe maladroite à 3-points (4/26), les joueuses de François Gomez se sont appuyées sur Regan Magarity (21 points et 19 rebonds) pour recoller dans le dernier quart-temps. Margaux Galliou-Loko (12 points) a largement aidé à faire la différence également.