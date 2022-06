L'émotion d'Isabelle Yacoubou : "Je prends égoïstement ce titre pour moi, pour les épreuves traversées, pour la souffrance"

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Isabelle Yacoubou : « Les filles me pardonneront mais ce titre, je le prends égoïstement pour moi (elle rit). Pour toutes les épreuves que j'ai eu à traverser depuis trois ans, pour la souffrance, pour la renonciation, pour le fait de ne pas être avec mes deux enfants cette année pour pouvoir performer. Je les remercie car cela n'a pas été évident pour eux d'accepter que leur maman ne soit pas là au quotidien. Ce titre vient remercier leur travail, leurs efforts et il sera égoïstement la récompense de ma famille et moi. Mes proches sont mon socle, mon refuge, c'est auprès d'eux que je me retrouve quand les choses vont mal. Tous les titres ont une saveur différente. Personnellement, j'ai encore envie de gagner. Sinon, il faut s'arrêter après le premier trophée (elle rit). J'ai aussi encore envie de performer. L'âge, c'est dans la tête, il faut juste tout donner sur le terrain. C'est la fin de mon aventure à Bourges. J'espère que le club et ses supporters se rappelleront qu'une certaine Isabelle Yacoubou est passée par là, c'est le plus important. »

Laëtitia Guapo : « Je suis heureuse pour le club de Bourges, heureuse pour nous. Je crois qu'on mérite ce titre au vu de tout ce que l'on a fait cette saison. Ce soir (samedi), c'était dur. Les conditions étaient difficiles, il faisait vraiment hyper chaud. Le ballon glissait car on avait les mains qui transpiraient beaucoup. Je savais que ça allait être un match très difficile mais je savais aussi qu'on allait le faire, j'en étais persuadée. On est allée le chercher avec les tripes, avec le cœur et c'est vraiment ce qu'on doit retenir. Je suis vraiment fière de ce que l'on a accompli cette saison, de ce que les filles m'ont apporté, de ce que les coachs m'ont apporté. Je suis contente de progresser. Maintenant, il faut vite switcher car je repars dès cette semaine en équipe de France 3x3. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir gagné en seulement trois matchs. Ça me laisse trois - quatre jours de repos, ça fait toujours plaisir. »

À LIRE AUSSI :

LA RÉACTION DE LA MVP ILIANA RUPERT

Élodie Godin : « Quatre ans, ça commençait à faire long. Il y a eu le Covid, une défaite en demi-finale, une blessure au tendon d'Achille. C'était trop long à mon goût (elle rit). Je suis vraiment contente de ramener la Coupe à la maison. Cela fait deux saisons qu'on a à peu près le même groupe, on n'a pas changé grand chose l'été dernier. Cela fait deux ans que l'on bosse très dur pour en arriver là. On ne voulait pas reproduire le schéma de la saison dernière où l'on termine première pour échouer en demi-finale. Je pense que l'on a grandi, à l'image de certaines joueuses en l'espace d'une seule année. En l'occurrence, je pense à Laëtitia Guapo. Voilà, ça fait vraiment du bien (elle sourit). Tant mieux que l'on gagne la finale en trois matchs, les organismes commençaient à fatiguer vu que c'était notre 52e rencontre de la saison. À mon jeune âge, cela commençait à tirer (elle sourit). Je n'avais jamais fait trois finales en une seule saison donc ça va rester dans ma mémoire. J'aimais vraiment beaucoup ce groupe là et des filles vont malheureusement nous quitter donc je suis vraiment contente de gagner le titre avec ce groupe en particulier. »

Une jolie photo de famille, auquel il convient d'ajouter Alix Duchet, blessée lors de la finale de l'EuroCup

Agnès Saint-Ges (présidente) : « Ce fut une très, très belle saison. Je suis ravie et très fière de mon équipe, de mon staff. On termine avec deux trophées, le bilan ne peut que être réjouissant. Même notre défaite en finale de la Coupe de France fut au terme d'un très beau match, qui a participé à la mise en lumière du basket féminin. Ce soir, les filles sont parties chercher l'énergie et tout ce qu'il fallait, alors que ce n'était pas gagné d'avance. On savait que Lyon allait jouer avec orgueil. On ne peut que se féliciter de ce titre. Je suis très fière de le ramener à la maison, le quinzième, et de continuer le parcours de ce club qui m'est très cher et sur lequel je m'étais engagé auprès de mon prédécesseur. La culture de la gagne est toujours bien présente au Tango Bourges Basket ! »

Olivier Lafargue (coach) : « Mon premier sentiment ? (il réfléchit) La fierté du travail accompli. On a un match qui est complexe mais malgré tout, on n'a pas douté, on n'a pas refusé les situations. Keisha Hampton souffre d'une entorse de l'épaule depuis trois semaines et elle a été notre facteur X : c'est elle qui nous relance quand on a une mauvaise série. D'avoir des gens comme cela qui vont au-delà de la douleur comme Keisha, Élodie (Godin), Sarah (Michel), c'est remarquable. On fait 52 matchs cette année, on avait vraiment mal donc être capable de dépasser la douleur est une fierté par rapport à ce groupe et ce qu'il a été capable de faire. Est-ce une saison millésime ? Je pense, oui. On va au bout dans toutes les compétitions, on fait tous les matchs possibles en championnat, en Coupe de France et en Coupe d'Europe. Si on n'est pas heureux après une saison comme celle-ci, ça va être complexe de trouver du bonheur quelque part. C'était vraiment une super saison ! »

Propos recueillis à Lyon,