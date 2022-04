L'équipe LFB alignant le plus d'internationales en 2023-2024 jouera bien l'EuroLeague

LFB

Crédit photo : FIBA

Ce qui n'était qu'un projet est désormais officiel. Réunis ce jeudi 14 avril en visio-conférence, les 33 membres de l’Assemblée Générale de la Ligue Féminine de Basket (LFB), représentant la Fédération Française de BasketBall, clubs, joueuses, entraîneurs, collectivités territoriales et monde de l’entreprise, ont acté le fait que l'équipe ayant sous contrat pour la saison 2023-2024 le plus de joueuses internationales françaises de 3x3 et 5x5* bénéficiera du premier ticket pour évoluer en EuroLeague en 2023-2024.

"Cette règle doit permettre au plus grand nombre d’internationales françaises de participer à la meilleure compétition européenne, l’EuroLeague, et ce en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024", justifie la LFB.

Les joueuses seront celles qui se trouveront sur une liste établie par la Direction Technique Nationale et connue uniquement de celle-ci, la date du décompte ayant été fixée au 17 mai 2023.

L'ordre de l'attribution des tickets pour les Coupes d'Europe :

1. L'équipe qui aura dans son effectif le plus d’internationales seniors françaises (5x5 ou 3x3 et sous contrat pour la saison 2023-2024) * ;

2. L'équipe qui aura gagné le titre de Champion de France LFB 2023 ;

3. L'équipe qui aura terminé à la première place de la saison régulière ;

4. L'équipe qui aura gagné la Coupe de France.

Par ailleurs, les playoffs LFB 2023 et 2024 seront raccourcis. Alors qu'ils se jouaient jusqu'ici au meilleur des trois manches, les quarts et demi-finales se joueront en matches aller/retour avec match retour sur le terrain du mieux classé à l’issue de la saison régulière. La finale ne se jouera plus au meilleur des cinq manches mais au meilleur des trois matches avec des matches 2 et éventuellement 3 sur le terrain du mieux classé à l’issue de la saison régulière.