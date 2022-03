L'exploit de Tarbes qui fait chuter l'ASVEL avec six joueuses, ça se resserre derrière Bourges

LFB

Crédit photo : TGB Basket Officiel

Tranquille comme Bourges. Sereines à Saint-Amand (74-56), les coéquipières d'Iliana Rupert (12 points, 10 rebonds et 5 passes décisives) ont assuré leur 14e victoire d'affilée et prennent surtout le large en tête du classement, comptant quatre défaites de moins que le reste de la meute.

Quatre équipes sont désormais regroupées à la deuxième place : Lyon, Charleville-Mézières, Villeneuve-d'Ascq et Basket Landes. Avec 20 points de Johanne Gomis, l'ESBVA a disposé des Flammes Carolo (78-74) dans un choc d'outsiders tandis que les championnes de France, faciles tombeuses de Landerneau (88-61), ont profité de la chute inattendue de l'ASVEL à Tarbes (63-66). Avec seulement six joueuses valides, le TGB a réalisé l'exploit de la journée et se relance dans la course aux playoffs. Avec ses 29 unités en 32 minutes, Julie Wojta (notre photo) a signé le carton offensif de la soirée. Éliminées de l'EuroCup par Mersin il y a dix jours, les joueuses de Pierre Vincent traversent ainsi une période bien sombre, avec leur troisième revers en quatre sorties.

Enfin, de même que Tarbes, Lattes-Montpellier peut continuer à lorgner vers le Top 8. Le BLMA n'a pas été surpris par la lanterne rouge Charnay (86-77) avec une Olivia Epoupa sans pitié pour son retour en périphérie mâconnaise (20 points à 7/10, 5 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions pour 30 d'évaluation), où elle officiait l'année dernière. Les Héraultaises reviennent à une petite longueur d'Angers, 7e et défait par La Roche Vendée vendredi (71-78).

Les résultats de la 18e journée de LFB :