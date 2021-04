L'incertitude plane toujours avant le quart de finale des playoffs entre Tarbes et Bourges

LFB

Une partie de l'équipe de Tarbes est atteinte par le virus de la COVID-19. Les joueuses concernées n'ont plus de symptômes à cette maladie mais étaient toujours positives lors du dernier test relate Le Berry Républicain. Cela fait maintenant deux semaines que les joueuses de François Gomez ne s'entraînent plus. Selon le protocole officiel, l'entraînement ne peut être repris que si les joueuses présentent un résultat négatif au test COVID et après la réalisation d'un électrocardiogramme. "Dès qu’on aura le feu vert médical, on y reviendra mais on ne va pas se prendre la tête", a déclaré François Gomez, coach du TGB, à La Nouvelle République des Pyrénées. Tarbes est actuellement septième au classement LFB à 9 victoires pour 13 défaites mais va passer huitième après le dernier match des Flammes Carolo. Les Berruyères elles, ont terminé bonne première du championnat avec 20 victoires pour 2 petites défaites. En plus de la situation sanitaire compliquée du club, le TGB a perdu Jamie Scott, son contrat finissant à la fin de la saison régulière, et devra faire sans KB Sharp qui attend un heureux évènement.

Le calendrier est surchargé en cette fin de saison, et Tarbes pourrait donc déclarer forfait car le report du match est quasi impossible. Cependant cette hypothèse est mitigée car elle enverrait directement le Tango au Final Four. Les joueuses d'Olivier Lafargue n'ont pas joué en compétition depuis le 13 avril dernier et manquent de rythme. Si elles venaient à gagner leur place au Final Four par forfait, elles ne rejoueraient que le 13 mai en demi-finale sur un match sec. Elles ont tout de même affronté en match amical, vendredi après-midi, La Roche-sur-Yon, finissant sur un match nul de 69-69.

La rencontre au Quai de l'Adour, pour ce quart de finale aller entre Bourges et Tarbes reste donc en suspens pour ce 4 mai.