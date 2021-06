L'intérieure brésilienne Damiris Dantas complète l'effectif de Villeneuve d'Ascq

LFB

Crédit photo : FIBA

L'intérieure brésilienne Damiris Dantas do Amaral (1,92 m, 28 ans) complète l'effectif 2020-2021 de Villeneuve d'Ascq. Si elle est souvent restée dans le championnat brésilien, cette poste 4-5 athlétique et forte shooteuse (43,3% de réussite à 3-points en WNBA en 2020) a connu la ligue espagnole il y a dix ans à Vigo et évolue en compétition FIBA avec le Brésil.

Outre ses nombreuses saisons en WNBA - elle a joué pour le Lynx de Minnesota en 2014 et 2015 avant de passer à Atlanta Dream (2015, 2017 et 2018), puis de revenir à Minnesota en 2019 avec qui elle a tourné à 12,9 points en moyenne en 2020 -, division dans laquelle est responsabilisée (21 minutes sur 168 rencontres), elle a connu le championnat sud-coréen. La native de Sao Paulo va désormais expérimenter la Ligue Féminine de Basket en France. Elle s'était justement fait remarquer à Bourges en février 2020 sur le Tournoi de Qualification Olympique (18 points et 8,3 rebonds de moyenne), même si elle était passée un peu au travers contre les Bleues (7 points à 3/9 et 4 rebonds en 20 minutes).

"L’arrivée de Damiris reflète notre volonté de grandir, explique son futur entraîneur Rachid Meziane. J’ai fait sa connaissance et la suis depuis les Jeux olympiques de 2016 à Rio. Elle m’impressionnait déjà et elle n’a fait que maturer. Sa polyvalence sera un atout important dans l’équipe. En effet, Damiris a une capacité à tirer de loin, comme de pouvoir proposer du jeu posté, tout en étant une excellente passeuse. En plus elle est « delivering energy on both sides ». Son gabarit va densifier notre secteur intérieur."

Avec elle, l'ESBVA-LM affiche complet :