L'intérieure Teana Muldrow arrive à Landerneau

LFB

Crédit photo : DR

En fin de semaine dernière, le Landerneau Bretagne Basket a annoncé la signature de l'intérieur étasunienne Teana Muldrow (1,88 m, 24 ans). Après son cursus à West Virginia de 2013 à 2018, cette poste 4 a joué trois saisons dans le championnat israélien, à l'AS Ramat Hasharon, au Maccabi Raanana et enfin au Maccabi Haifa. Auteure de belles performances (17 points et 9 rebonds de moyenne en 2020-2021), le 29e choix de la Draft WNBA 2018 va tenter de s'affirmer dans un championnat plus référencé.

La native d'East Orange, dans le New Jersey, rejoint le groupe de Wani Muganguzi qui semble d'ores et déjà au complet avec Ilona Hattab, Sixtine Macquet, Margaux Galliou-Loko, Marie Mané, Virginie Brémont, Hortense Limouzin, Marie Butard, Catherine Mosengo-Masa, Luisa Geiselsöder et Ezinne Kalu.