L'internationale bosnienne Matea Tavic renforce Saint-Amand

Obligé de se reconstruire après le départ de la quasi-totalité de son effectif 2019/20, le club de Saint-Amand Hainaut Basket enregistre l'arrivée de Matea Tavic (1,76m, 28 ans), capable d'évoluer aux postes d'arrière et de meneuse.

La saison passée, Matea Tavic évoluait au sein de la Ligue Adriatique féminine, sous les couleurs du meilleur club bulgare : le Montana 2003. Elle a compilé, en 18 rencontres disputées, 9,6 points, 6,5 passes décisives, 4,4 rebonds et 2,4 interceptions pour 12,1 d'évaluation en 32,2 minutes de moyenne. Comme le mettent en avant ses statistiques, la Bosnienne (qui possède également un passeport croate) est une joueuse complète. Passée par la Roumanie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, la République Tchèque, la Suède et plus récemment, la Bulgarie, elle possède également une riche expérience du basket européen. Elle a porté, durant plusieurs années, le maillot de l'équipe nationale de la Bosnie-Herzégovine.

Matea Tavic est donc la cinquième recrue du Saint-Amand Hainaut Basket après Alexia Dubié (Bourges), Shayane Poirot-Allard (Calais, LF2), Morgane Armant (Montbrison, LF2) et Marina Ewodo (UC Riverside, Etats-Unis). Le club des Hauts-de-France va ainsi devoir repartir sur des bases nouvelles pour la saison 2020/21.

L'effectif de Saint-Amand 2020/21 :