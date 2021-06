L'internationale macédonienne Andzelika Mitrasinovic rejoint le TGB

LFB

Crédit photo : FIBA

Andzelika Mitrasinovic (1,75 m, 27 ans) évoluera avec le Tarbes Gespé Bigorre la saison prochaine en LFB. La meneuse internationale macédonienne va découvrir le championnat de France.

D'après le site Internet du club, elle avait déjà été sollicité par l'homme fort du TGB, François Gomez, mais n'avait pas donné suite. La saison dernière, Andzelika Mitrasinovic valait 9,6 points et 4,4 passes pour 23 minutes de jeu au Buducnost, en Ligue Adriatique. Le technicien s'est exprimé sur son arrivée au club qui a terminé la saison huitième du championnat à 9 victoires et 13 défaites. "C’est une joueuse qui découvrira le championnat français et pourra montrer ses qualités d’attaquante. Avec Marie Pardon, elle devrait former une doublette d’arrières efficace."