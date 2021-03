L'internationale monténégrine Milica Jovanovic rejoint Nantes-Rezé

LFB

Crédit photo : NRB

Onzième de Ligue Féminine de Basket (LFB) avec 4 victoires en 17 rencontres, le Nantes-Rezé Basket a souhaité densifier son effectif à quatre journées de la fin du championnat en signant la poste 3/4 Milica Jovanovic (1,89m, 31 ans). Diminué par les blessures de Kaleena Mosqueda-Lewis (déchirure du ligament au genou droit) et d'Ify Ibekwe (fracture du labrum), le NRB s'est donc renforcé avec l'arrivée de cette internationale monténégrine.

"Elle offrira une sécurité et un choix supplémentaire à disposition d’Aurélie Bonnan en cette fin de saison très difficile pour le NRB qui devra disputer 4 matchs en 9 jours et sans doute une “finale” à Saint-Amand Hainaut et alors que les blessures pénalisent fortement l’effectif et que la menace Covid reste très présente", explique le NRB dans son communiqué ce vendredi 26 mars 2021.

Aperçue dans de nombreux championnats européens tels que l'Espagne, l'Italie et la Grèce, Milica Jovanovic a passé une partie de la saison 2020-2021 à Izmit Belediyespor (Turquie), où elle a disputé le premier tour de l'EuroLeague (11,6 points dont 45,7% à 3-points, 4 rebonds et 1,3 passe pour 10,1 d'évaluation en 28 minutes en 7 rencontres). Et elle finira donc la saison sur les bords de Loire.