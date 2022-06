L'internationale slovaque Ivana Jakubcova en renfort à Angers

LFB

Crédit photo : FIBA

Après sa belle saison de promu, Angers prépare la suite. Ce lundi, l'UFAB 49 a officialisé la signature d'une intérieure, celle de la Slovaque Ivana Jakubcova (1,97 m, 27 ans). Elle arrive du club polonais de Lublin, qui a affronté Tarbes, Villeneuve d'Ascq et l'ASVEL Féminin sur la saison 2021-2022, en EuroCup. En huitièmes de finale, elle avait marqué 15 points lors du match aller face aux Lyonnaises. Plus tôt dans la saison, cette ancienne joueuse des Universités de Murray State, Kentucky et USC avait cumulé 19 points et 12 rebonds dan une victoire face au TGB. Capable d'étirer les défenses grâce à son tir à 3-points (38,9% de réussite derrière l'arc en EuroCup, sur 5,5 tentatives par match), elle tournait à 11,4 points et 6,5 rebonds en 29 minutes à ce niveau. Après deux saisons passées chez elle, à Piestany en Slovaquie, puis deux autres à Lucques en Italie, elle va découvrir la Ligue Féminine de Basket.