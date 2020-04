L'internationale suédoise Regan Margarity officiellement à Tarbes

LFB

Crédit photo : FIBA

Son intégration à l'effectif n'attendait qu'à être officialisée. Regan Margarity (1,90m, 23 ans) rejoindra donc l'effectif de François Gomez, coach qu'elle connait très bien puisqu'il a déjà coaché cette internationale suédoise en sélection nationale. Au TGB, elle retrouvera sa compatriote Louice Halvarsson, dont la prolongation a déjà été annoncée par Tarbes.

Arrivée en janvier 2020 à l'ESBVA pour remplacer Rachel Hollivay et y terminer la saison, elle avait connu auparavant l'EuroCup au sein du club d'Hatay, en Turquie, où elle tournait à 15,5 points et 9,2 rebonds pour 33 minutes de jeu. À Villeneuve d'Ascq, elle n'a disputé que sept matchs pour 4 points de moyenne à 43,4% de réussite aux tirs (50% à 2-points, 20% à 3-points), 5,1 rebonds et 0,7 passe décisive avec une évaluation moyenne de 6,3 en 20 minutes de jeu.

Rappelons que le TGB a frappé fort sur le marché du recrutement en engageant l'arrière/ailière Jazmine Jones, draftée récemment en WNBA par la New York Liberty. D'autres recrues et prolongations ont déjà été précédemment annoncé par le club dont la meneuse K.B Sharp, joueuse d'expérience.