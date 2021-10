L'internationale tchèque Renata Brezinova en renfort à Tarbes

LFB

Crédit photo : FIBA

L'arrière Séréna Kessler blessée et out pour la saison, Tarbes a décidé de la remplacer par une intérieure. C'est l'internationale tchèque (11,7 points de moyenne à l'Euro 2019, dont 8 points, 6 rebonds et 3 passes décisives contre l'équipe de France) Renata Brezinova (1,91 m, 31 ans) qui arrive pour le reste de la saison. Arrivée après une expérience à Kayseri en Turquie, elle va aider l'incontourable Ana Tadic à l'intérieur, en plus de Julie Wojta et Isalys Quiñones. "Francisco Pinto a ciblé la joueuse pour apporter son expérience dans la raquette", indique le TGB, engagé en EuroCup en plus de la LFB.