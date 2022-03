L'Italienne Marzia Tagliamento en renfort à Basket Landes

Depuis le départ de Sophie Cunningham, Basket Landes manquait d'une menace dans l'aile. Le club a donc fait venir l'Italienne Marzia Tagliamento (1,81 m, 26 ans) qui jouera son premier match ce dimanche 13 mars lors de la demi-finale de Coupe de France face à Landerneau.

Ancienne joueuse de Schio, où elle a connu l'EuroLeague durant deux saisons, elle jouait pour la formation italienne de Raguse, toujours en Italie, depuis trois saisons. Libérée par le club sicilien, où elle tourné à 12 points à 45% de réussite à 3-points, 3 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne, elle en a profité pour signer pour la première fois en dehors de ses frontières.

"C’est une très bonne nouvelle d’accueillir une nouvelle joueuse pour finir cette saison avec nous, a commenté la présidente du club Marie-Laure Lafargue. L’équipe est de plus en plus complète mais on sait qu’on a de gros défis devant nous . C’est une joueuse expérimentée qui avait envie de finir la saison sous d’autres cieux qu’en Italie donc tant mieux si son shoot et son expérience dans ce championnat viennent à nous renforcer pour permettre à Caps de revenir tranquillement et pourquoi pas espérer le retour de Valériane (Vukosavljevic, qui prépare son retour sur les parquets après une pause maternité, NDLR) avant la fin de l’année."