L'UF Angers Basket enrôle Leïla Lacan

LFB

Crédit photo : FFBB

Le club du président Brito De Sousa a décidé de miser sur la jeunesse avec Leïla Lacan. En provenance de Centre Fédéral, la meneuse de 17 ans évoluera en LFB la saison prochaine et fait partie des plus gros potentiel de sa génération. Habituée des sélections internationnale jeunes et de la LF2 depuis deux saison, elle compilait cette saison en 25 minutes, à 11,9 points, 3,6 rebonds et 2,6 passes de moyenne, pour une évaluation de 10,1.

Arrivée pour compléter la rotation angevine, l'internationale U19 peut aussi évoluer poste 2 et sera là pour épauler Alexis Peterson et Isis Arrondo au poste de meneuse.