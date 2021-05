La finale des playoffs LFB diffusée par la chaîne L'Equipe

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le Final Four des playoffs de la Ligue Féminine de Basket (LFB) va se dérouler de ce jeudi 13 mai au samedi 15. Si les demi-finales entre l'ASVEL Féminin et Basket Landes (à 17h) puis Bourges et Villeneuve d'Ascq (à 20h) seront diffusées sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basketball (FFBB), la finale, samedi à 18h30, passera elle sur la chaîne L'Equipe.