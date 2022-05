La finale LFB débute ce dimanche ; "Bourges est le favori pour tout le monde" selon Pierre Vincent

La finale des playoffs LFB démarre ce dimanche, avec le match 1 à Bourges. Arrivées en tête de la saison régulière, les Tango, vainqueurs de l'EuroCup, espèrent décrocher leur premier titre de championnes de France depuis 2018. Pour l'ASVEL Féminin, cette finale est une réussite, après une saison galère. Mais avec des ajustements au sein de l'effectif, les Lyonnaises sont montées en puissance sur ces phases finales, en s'imposant en deux manches à chaque fois face à La Roche Vendée puis à Villeneuve d'Ascq. Au contraire, les joueuses d'Olivier Lafargue, qui ont perdu Alix Duchet, ont à chaque fois du jouer une belle. La dynamique pourrait faire croire que l'ASVEL part favorite mais son entraîneur, Pierre Vincent, ancien coach de Bourges (de 2003 à 2011), affirme le contraire dans Le Berry Républicain :

"Bourges a remporté la phase régulière du championnat, nous on finit troisièmes. On a perdu deux fois contre cette équipe (67-76 à l'aller dans le Rhône, puis 74-63). Oui, on est outsiders. Ça m'a fait rigoler en début de saison d'entendre qu'on positionnait Lyon comme le grand favori du championnat ; ça arrangeait tout le monde de penser ça. Moi, je disais qu'on avait pas mal de limites ; outre le fait qu'on changeait le coach, le style, on avait une équipe plutôt déséquilibrée, faible défensivement, pas au rebond, pas au repli. On a travaillé sur tout ça, l'effectif a un peu bougé, mais il n'en demeure pas moins que c'est Bourges qui a dominé le championnat. Bourges est le favori pour tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une chance, mais la réalité du terrain est celle-là."