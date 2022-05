La hiérarchie respectée en ouverture des playoffs, pas d'électrochoc à Tarbes suite au retour de François Gomez

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

En ouverture des quarts de finale de LFB, toutes les équipes évoluant à domicile ont fait parler la loi du classement. Aucune surprise à noter, ni même aucun suspense. Le match le plus serré du soir s'est tenue dans la salle lyonnaise de Mado Bonnet où La Roche Vendée ne s'est inclinée que de... 15 points face à l'ASVEL (77-92). Et pourtant, face à une Sara Chevaugeon sur un nuage (20 points à 6/9 en 20 minutes, dont 18 à la pause), le RVBC était déjà dans les cordes à la mi-temps (40-60). « Quand on joue de la sorte en première mi-temps contre cette équipe de Lyon, ultra-offensive, on n’a aucune chance de prendre le match », regrettait Emmanuel Body dans les colonnes du Progrès. « Sur le début de match, on n’y est pas du tout et sur les intentions défensives, on les laisse trop jouer. On ne peut pas laisser Lyon développer son basket de la sorte. » Toutefois, c'est au Palacium de Villeneuve d'Ascq que la rencontre a été le plus disputée. L'ESBVA a été longtemps malmené par Angers, ne menant que de quatre points après trois quart-temps (71-67) avant de faire la différence dans le sprint final (96-79, score final). Jolene Anderson a rayonné avec 23 points à 9/12.

« Les limites » de Lattes-Montpellier

Deux semaines après avoir disputé 50 minutes en finale de Coupe de France, Basket Landes et Bourges ont connu une soirée beaucoup plus tranquille. Après avoir présenté le trophée à leur public, les coéquipières de Marine Fauthoux (16 points à 6/7) ont survolé les débats face aux Flammes Carolo (87-64). « On est satisfaites, c’était un bon match pour entrer dans les playoffs », savourait la capitaine Marie-Ève Paget (18 points) au micro de Sud Ouest. « On a dominé ce match et on a joué sur ce qu’on voulait. C’est de bon augure pour la suite. » Au Prado, Bourges a pansé ses plaies de son côté en concassant Lattes-Montpellier (99-67). Soit la 20e victoire de suite pour les Tango, injouables collectivement (24 passes d'évaluation, 124 d'évaluation, huit joueuses à plus de 10 d'évaluation, dont une pointe à 19 pour le duo Sarah Michel - Élodie Godin). « On a atteint nos limites », soupirait Valéry Demory dans Le Midi Libre. « La saison a été longue, certaines sont au bout du rouleau, il faut savoir l'accepter. »

Les résultats des quarts de finale aller :

Lyon - La Roche Vendée : 92-77

Villeneuve d'Ascq - Angers : 96-79

Basket Landes - Flammes Carolo : 87-64

Bourges - Lattes-Montpellier : 99-67

Landerneau entame bien les playdowns

En quittant le Prado à l'issue de la correction infligée par Bourges, Valéry Demory s'est également fendu d'une judicieuse remarque. « Maintenant, on est mieux là qu'en playdowns, c'est l'enseignement qu'il faut en tirer. » Ce n'est pas Saint-Amand qui ira contredire l'entraîneur des Gazelles. Longtemps à la lutte avec le BLMA pour la huitième place, l'équipe nordiste a finalement été rejetée en playdowns, où son classement initial est censé la préserver de toute mauvaise surprise. Mais pour cela, il faudra tout de même gagner quelques matchs, ce que les Green Girls n'ont pas su faire samedi à Landerneau, inexistantes dans le Finistère (52-71). Luisa Geiselsoder a rayonné avec 18 points à 9/14, 7 rebonds et 3 passes décisives.

Autant de victoires pour Charnay en 7 jours qu'en 7 mois

Un résultat qui contribue à créer un regroupement général en playdowns puisque dans le même temps, Charnay a donné une leçon à une inquiétante équipe de Tarbes (70-48). La deuxième victoire d'affilée pour les Bourguignonnes face au TGB (74-61 lors de la dernière journée de la phase régulière), soit le bout du monde pour une équipe qui n'en avait cumulé que deux lors de toute la saison auparavant). Lanterne rouge sans aucune contestation possible (3v-19d), le CBBS pointe désormais à la deuxième place des playdowns, au faveur du panier-average. Soit une situation particulièrement angoissante pour le TGB, qui a vécu une semaine particulièrement agitée. Au sortir de sa précédente défaite en Saône-et-Loire, l'entraîneur Francisco Pinto a préféré prendre du recul, accélérant ainsi le retour programmé de François Gomez sur le banc. « On a eu des hauts et des bas cette saison, et sur cette dernière semaine, j'ai senti qu'il était temps pour moi de stopper », a-t-il expliqué dans les colonnes de La Nouvelle République des Pyrénées. « Je n'abandonne pas le navire, je prends simplement mes responsabilités dans l'intérêt du club. » Ancien entraîneur emblématique du club pyrénéen (2008/10, 2015/21), artisan du seul titre de champion de France du Tarbes Gespe Bigorre (en 2010), François Gomez revient donc aux affaires pour une mission commando : sauver une équipe qui ne s'est jamais imposée loin de ses bases. « Reprendre du service dans ces conditions, c'est le pire cadeau qu'on pouvait me faire », lançait-il cette semaine dans la presse locale. Bien malgré lui, preuve en a été donnée à Charnay.

Les résultats de la 1e journée :

Landerneau - Saint-Amand : 71-52

Charnay - Tarbes : 70-48

Le classement des playdowns :