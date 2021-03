La passe de trois pour Saint-Amand, Tarbes surprend Basket Landes

LFB

Crédit photo : FFBB

Cinq matches de la 17e journée de Ligue Féminine de Basket (LFB) et un de la 6e avaient lieu ce mecredi soir. Bourges, dans la douleur, a préservé son invincibilité en s'imposant contre Villeneuve d'Ascq 81-76. Les Berruyères ont fait le trou au classement puisque Basket Landes s'est incliné à domicile contre Tarbes, 70 à 66. Le TGB (6 victoires, 10 défaites) signe ainsi sa quatrième victoire en cinq matches, alors qu'elles ne jouaient qu'à six ce mercredi. L'intérieure suédoise Regan Magarity s'est régalée (22 points et 11 rebonds).

42 d'évaluation pour Hines-Allen

Au classement, Basket Landes (13 victoires, 3 défaites) reste devant l'ASVEL (10 victoires, 4 défaites) qui s'est imposé sur le parquet de Charleville-Mézières (8 victoires, 6 défaites) 74 à 66. Les Lyonnaises ont pris le dessus dès le début (13-0 après 6 minutes de jeu).

Derrière l'ASVEL, Lattes-Montpellier (9 victoires, 6 défaites) s'établit à la quatrième place de LFB. Le BLMA s'est défait de Nantes-Rezé (3 victoires, 13 défaites) en faisant la différence dans le dernier quart-temps. Les Gazelles se sont appuyées sur Myisha Hines-Allen (30 points à 12/16 aux tirs, 14 rebonds, 6 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 42 d'évaluation en 36 minutes) et plus globalement leur collectif (28 passes décisives dont 12 d'Ana Dabovic) pour faire céder les Déferlantes.

Saint-Amand et Charnay redressent la barre

Les joueuses d'Aurélie Bonnan se retrouvent avec le même bilan que Saint-Amand Hainaut Basket. Les Nordistes ont en effet signé leur deuxième succès de suite en prenant le dessus sur La Roche Vendée (7 victoires, 9 défaites) 68-59 avec une excellente Briana Day (25 points).

Saint-Amand reste dernier au classement car les autres concurrents gagnent également des rencontres, à commencer par Charnay (5 victoires, 11 défaites), vainqueur de Landerneau (7 victoires, 8 défaites) 69 à 60. Une nouvelle fois, la shooteuse Meighan Simmons a fait mouche (23 points).